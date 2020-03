Dacian Cioloş, despre epidemia de CORONAVIRUS: România trebuie să se pregătească pentru a face faţă crizei "In aceste zile, Romania, aflata deja intr-o criza politica majora, creata in primul rand de lipsa unui guvern, trebuie sa se pregateasca pentru a face fața unei crize și mai mari, cea cauzata de noul coronavirus. Evident, este important sa privim situația cu calm și luciditate, dar in același timp, cu realism și prudența. Urmarind ce se intampla in alte țari europene, in Italia, in Franța, in Germania, mai nou in Belgia și in Spania, mi-e greu sa cred ca autoritațile de la București vor fi in masura sa raspunda mai bine sau altfel acestei amenințari reale pe care o reprezinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pescarul de competiție este acel tip de individ care – pe langa faptul ca iși investește timpul, banii și sanatatea, stand zile in șir pe malul apei, in deplina unitate și comuniune cu natura – duce la extrem finețea și precizia acestui sport de o rara și sublima frumusețe.Adrian Petrișor are 39 de…

- Chiar daca deocamdata, virusul se manifesta ca o gripa mai slaba, aproximativ 10% dintre cazuri se agraveaza. Cat de pregatita este Romania in cazul in care va fi depașit numarul de locuri ATI și al echipamentelor specifice unde se poate susține viața acestor oameni?Absolventa de jurnalism in Statele…

- Dirijorul Florin Totan revine la Filarmonica Pitești. Concert simfonic Haydn versus Mozart. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 27 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic Haydn versus Mozart, cu pagini muzicale semnate de cei doi mari compozitori. Alaturi de orchestra…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) de la 1 februarie a dus la un efect neașteptat: statele membre trebuie sa gaseasca intre 60 și 75 de miliarde de euro pentru proiectul multianual de buget. Romania risca sa primeasca mai puțini bani și sa fie obligata sa iși inchida termocentralele,…

- 84% dintre romani considera ca investiția intr-o locuința este profitabila și 44% dintre aceștia pun pe primul plan economiile pentru cumpararea propriei case, fiind cele mai ridicate procente intalnite la nivel european, potrivit unui studiu comandat de ING și realizat de compania de cercetare de piața…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- Mii de persoane, printre care numerosi judecatori si procurori din Polonia si din alte tari ale Uniunii Europene, au participat sâmbata, la Varsovia, la un mars pentru apararea independentei justitiei, transmit Reuters si thenews.pl, citate de Agerpres.Protestul, numit „Marsul celor…

- Pentru sistemul de sanatate din Romania, anul se sfarseste deconcertant, cu o pacienta care si-a pierdut viata dupa ce a luat foc pe o masa de operatie dintr-un spital din Bucuresti. Un nou caz revoltator, care scurma dureros in ranile supurande ale unui sistem contaminat de nereguli. Acum 30 de ani,…