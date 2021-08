Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis. „E o problema grava. Chiar…

- „E o problema grava. Chiar daca nu are consecințe juridice, pentru ca au trecut 20 de ani, e o problema de etica, de morala. Așteptam clarificari de la partenerii noștri de guvernare, de la PNL, care au propus candidatul.Am vrea sa știm și daca președintele Johannis a avut cunoștința sau nu in momentul…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis.

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare a activitatii Guvernului trebuie facuta, iar angajamentele pe principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat, dar nu le-a rezolvat – desfiintarea pensiilor speciale, depolitizarea administratiei publice si desfiintarea…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca din punctul de vedere al formatiunii pe care o reprezinta dosarul 10 august reprezinta un „esec al justitiei”, al capacitatii de a solutiona cauze importante, cu impact social. „Am discutat si legat de 10 august, e o aniversare astazi, una trista din…

- Președintele Partidului Liberal, Ludovic Orban, susține ca persoanele care au decis implicarea resurselor guvernamentale in campania electorala pentru șefia PNL ar trebui sa-și dea demisia. Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul…

- O parte din angajații Operei Naționale Romane din Iași s-au intalnit, dimineața, in curtea instituției, pentru a discuta despre urmatoarele acțiuni sindicale in urma revenirii managerului Beatrice Rancea in funcție. Sindicatul Artis pregatește un Memoriu pe care il va inainta catre Ministerul Culturii,…