Dacian Cioloş despre campania de imunizare anti-COVID: „Este folosită în scop politic” Dacian Ciolos, copreședintele USR PLUS a declarat ca specialistii trebuie sa se pronunte cu argumente despre vaccinarea anti-COVID si nu politicienii care lasa impresia ca „se pricep la toate”, campania de imunizare fiind, in opinia sa, „un subiect politizat”. El a precizat, duminica, la Prima TV, ca s-a ferit sa se pronunte cu privire la vaccinarea anti-COVID pentru ca se vorbeste „prea mult politic” despre acest subiect. „Trebuie sa vorbeasca oamenii care se pricep la lucrurile astea, oamenii care pot sa vina cu argumente, pentru ca este vorba de sanatatea noastra. (…) Politicienii lasa impresia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

