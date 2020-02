Stiri pe aceeasi tema

- Primarul localitatii Singureni din judetul Giurgiu, Marian Patuleanu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca tanarul decedat in urma atacului armat din Hanau, Germania, in fata unui restaurant din localitate, este nepotul lui, un baiat plecat din tara in urma cu sase ani pentru o viata mai buna si…

- Romanul omorat in atentatul din orasul german Hanau era un tanar in varsta de 23 ani din Giurgiu. Vili Viorel Paun era nepotul primarului Marian Patuleanu din comuna Singureni, Giurgiu. Baiatul traia in Germania cu parintii sai si lucra pe un post de curier. Joi seara se intorcea de la munca si se afla…

- Dupa ce un primar din Giurgiu a confirmat moartea unui cetatean roman in unul dintre atacurile de miercuri seara din Hanau, Germania, s-a aflat si identitatea victimei! Este vorba despre Viorel, un tanar de 23 de ani, care a sfarsit impuscat intr-un autoturism.

- Vili Viorel Paun era originar din localitatea Singureni, județul Giurgiu. Se afla insa de cațiva ani in Germania, alaturi de familie. Baiatul locuia in Hanau alaturi de mama și de tatal sau. Femeia este chiar verișoara primarului localitații Singureni, Marian Patuleanu. „Este nepotul meu”, a declarat…

- Una dintre victimele atacurilor din Germania este un roman de doar 23 de ani dintr-o comuna din județul Giurgiu, a anunțat Antena3. Unchiul lui Viorel a povestit in exclusivitate, joi, la Sinteza zilei, cum a nim...

- Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in oraselul german Hanau, cand un individ a ucis 9 oameni, inainte de... The post Ultima ora: Se confirma! Un roman de 22-23 de ani a fost ucis in atacurile din Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat vineri ca proiectul de construire a gazoductului Nord Stream 2 "nu priveste pe nimeni in afara tarilor care sunt implicate in acest proiect din punct de vedere geografic sau financiar", informeaza agentia de presa TASS.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca lectia sa personala, dupa Revolutie si intreaga perioada scursa de la atunci, este ca romanii nu trebuie sa se mai lase "dusi de nas" de cei care "chiar si dupa 30 de ani traiesc din manipularea celor cu bun-simt". "Multe pot…