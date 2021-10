Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș candidat la funcția de prim-ministru, in urma consultarilor cu partidele parlamentare. „Am avut astazi consultari cu formațiunile parlamentare dupa ce Guvernul a fost demis. In toate discuțiile am reiterat importanța unor…

