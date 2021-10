Dacian Cioloș depune luni în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare Premierul desemnat Dacian Ciolos va depune luni în Parlament programul de guvernare si lista de ministri, a anunțat USR, vineri seara. Reamintim ca USR merge în Parlament cu o propunere de guvern monocolor, dupa ce PNL și UDMR au refuzat refacerea coaliției de guvernare și l-au trimis pe Cioloș la PSD și AUR.

Conform USR, Biroul National al partidului s-a întrunit, vineri, la solicitarea premierului desemnat, Dacian Ciolos, si a stabilit un calendar pentru zilele urmatoare: sâmbata - finalizarea programului de guvernare; duminica - sedinta de Birou National si Comitet… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

