- Liderii USR au decis joi seara delegația partidului pentru consultarile de la Cotroceni in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Aceasta este formata din Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea. Deloc intamplator, USR a decis ca din echipa sa…

- Dacian Ciolos, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea vor compune delegația USR care merge luni la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru, dupa demiterea Guvernului Cițu, a stabilit joi seara Biroul National al partidului.

- Delegația USR va merge cu un mandat clar in privința reformelor pe care viitorul premier trebuie sa le indeplineasca intr-un calendar asumat de toate partidele care formeaza coaliția de guvernare. In ședința de joi Biroul Național a analizat mai multe soluții la creșterea prețurilor la energie și gaz…

- Biroul Național al USR a stabilit, intr-o ședința, joi seara, delegația partidului pentru consultarile de la Cotroceni: Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea. De remarcat faptul ca la consultari participa fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a carui remaniere…

- Programul Anghel Saligny, denumit neoficial PNDL 3, a aruncat in aer coaliția saptamana trecuta, pe 1 septembrie. USR-PLUS a acuzat PNL ca adoptarea programului este un „abuz marca OUG 13”, pentru ca „este doar o continuare a PNDL 2 (creația lui Liviu Dragnea) in ceea ce privește risipa banilor și lipsa…

- UPDATE Demisie in bloc a ministrilor USR PLUS. Dan Barna a spus ca decizia a fost luata impreuna cu colegii sai, susținuta de Biroul Național, in condițiile in care nu se poate merge mai departe cu un premier care „risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu”. Demisiile miniștrilor…

- Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a confirmat luni, 6 septembrie, la conferința de presa in care a anunțat ca miniștrii partidului pe care il conduce vor demisiona din Guvern , ca el și celalalt lider al formațiunii, Dacian Cioloș, au fost invitați la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni,…

- Liderii USR-PLUS merg la prima ședința de coaliție dupa izbucnirea conflictului deschis cu Florin Cîțu pentru a-i cere în fața sa demisioneze, varianta alternativa fiind o moțiune de cenzura. Florin Cîțu nici nu se gândește și cu susținerea PNL îi acuza pe Dan Barna și…