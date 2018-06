Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat la scurt timp dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, in prima instanța, la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive: "Pentru binele acestei țari, pentru a ramane intr-o ordine legala și morala, șeful Camerei Deputaților trebuie…

- „Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea “trebuie sa paraseasca viata publica”, precizand ca “un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei”, scrie Agerpres. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata ...

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea "trebuie sa paraseasca viata publica", precizand ca "un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei"."Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea "trebuie sa paraseasca viata publica", precizand ca "un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei". "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari…

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Parlament, ca sesizarea facuta de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Comisia de la Veneția, acuzand „atacuri virulente” este un demers normal și a acuzat opoziția și pe Dacian Cioloș ca ii ataca pe nedrept pe judecatorii Curții, pentru deciziile…

- Bogdan Chirieac a lansat o ipoteza spectaculoasa legata de șansele lui Klaus Iohannis la un nou mandat la Cotroceni in 2019. Analistul politic afirma ca, in baza discursului pe care il are in aceste zile, Klaus Iohannis nu va ajunge in turul 2, ceea ce ar putea sa dea peste cap nu doar dorința…