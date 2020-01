Retorica politica toxica folosita in ultimii ani de diferiti lideri europeni, pentru a polariza societatea impotriva minoritatilor, aduce aminte de parti intunecate din trecutul nostru care nu trebuie repetate, scrie liderul PLUS, Dacian Ciolos, pe Facebook. El precizeaza ca in cursul zilei de luni va fi prezent, alaturi de alti lideri europeni si supravietuitori ai Holocaustului, la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului la 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare Auschwitz-Birkenau. "Istoria nu trebuie uitata, trebuie sa ne pastram mostenirea…