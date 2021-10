Dacian Cioloș: “Cred că Iohannis va face un guvern cu un alt premier” Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, crede ca președintele Iohannis va propune un alt premier de la PNL, la consultarile care vor urma dupa ziua de marți, cand moțiunea impotriva Guvernului Cițu va trece de votul Parlamentului. ”Daca moțiunea trece, inseamna ca premierul Cițu nu mai e premier, iar președintele ar trebui sa cheme […] The post Dacian Cioloș: “Cred ca Iohannis va face un guvern cu un alt premier” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

