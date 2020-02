Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a mentionat ca Alianta USR-PLUS a sustinut inca din 2019 ideea alegerilor parlamentare anticipate pe care o considera "singura soluție pentru a putea readuce stabilitatea politica in Romania". "Stabilitate politica nu inseamna sa ai un guvern minoritar, un guvern care nu poate…

- USR-PLUS sustine in continuare organizarea de alegeri anticipate Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Alianta USR-PLUS sustine în continuare organizarea de alegeri anticipate. Presedintele USR Dan…

- Alegerile anticipate sunt singura alternativa la impasul politic in care ne aflam, afirma liderul PLUS, Dacian Ciolos, citat intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES de Alianta USR PLUS."Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Liderul PLUS, eurodeputatul Dacian Ciolos, afirma ca 2019 ''a fost un an cu partidul de construit pe teren, dar si cu doua campanii electorale de organizat", in care a fost construita si Alianta cu USR si in care au fost si momente si ezitari daca sa fie continuata aceasta formula sau sa se mearga separat,…

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Dacian Cioloș a declarat ca nu urmarește "sa înhațe" vreun partid sau vreo Alianța și dorește sa continue colaborarea cu USR. Liderul PLUS a spus ca a colaborat foarte bine cu Dan Barna și spera ca acesta sa fie reconfirmat la șefia partidului, transmite Mediafax."Vrem sa transmitem…

- Liderul USR Dan Barna nu va demisiona din fruntea partidului, desi a ratat turul doi al alegerilor prezidentiale. „Bucata de Romanie pe care m-am bazat si in care am crezut este mai mica decat am anticipat“, a spus Dan Barna. Alianta USR-PLUS va continua, a spus si Dacian Ciolos.