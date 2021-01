Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, apreciaza ca arestarea lui Alexei Navalnii este 'un gest las' al regimului condus de Vladimir Putin si cere o dezbatere de urgenta a acestui caz in Parlamentul European, noteaza Agerpres. "Arestarea lui Alexei Navalnii este…

- UPDATE – Presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, apreciaza ca arestarea lui Alexei Navalnii este ‘un gest las’ al regimului condus de Vladimir Putin si cere o dezbatere de urgenta a acestui caz in Parlamentul European. ‘Arestarea lui Alexei Navalnii este un gest las…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- Dupa ce a aflat ca administratia Donald Trump il impiedica pe Joe Biden sa aiba acces la mesajele liderilor internaționali ajunse la Departamentul de Stat, Dacian Cioloș a vrut sa se asigure ca nu pațește la fel. De la inalțime și importanța funcției pe care o are in Parlamentul European, fostul…

- Președintele PLUS și al grupului Renew Europe din Parlamentul European vine in studioul Libertatea, luni, de la ora 14.30. Dupa ce a declarat ca masura inchiderii complete a piețelor este o greșeala, Dacian Cioloș va raspunde intrebarilor legate de cum vede prestația Guvernului Orban de pana acum. Fiți…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca a intervenit personal la sfirsitul lunii august pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnii in Germania pentru ingrijiri medicale dupa otravirea sa, relateaza Agerpres.ro. “De indata ce sotia acestui cetatean mi s-a adresat, am ordonat imediat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a intervenit personal pentru a se asigura ca criticul sau Alexei Navalnii va primi tratament medical in Germania, dupa ce aliatii politicianului din opozitie au afirmat ca acesta a fost otravit, transmite Reuters.