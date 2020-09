Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii cere premierului Ludovic Orban sa o demita pe Monica Anisie din funcția de ministru al Educatiei si Cercetarii, a anuntat duminica presedintele Consiliului National al social-democraților, Vasile Dincu, potrivit Agerpres. Acesta spune ca anul scolar incepe sub semnul incertitudinii si al unei…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, cere demisia ministrului Educației, Monicia Anisie. Fostul premier afirma ca institutia pe care o conduce Monica Anisie nu stie ce vrea și o ironizeaza pe aceasta din cauza gafei referitoare la "pepsiglas". „Din pacate, copiii si parintii trec zilele astea printr-un experiment…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, cere demisia ministrului Educației, Monicia Anisie. Fostul premier afirma ca institutia pe care o conduce Monica Anisie nu stie ce vrea și o ironizeaza pe aceasta din cauza gafei referitoare la "pepsiglas". „Din pacate, copiii si parintii trec zilele astea printr-un experiment…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Dacian Cioloș, președintele USR PLUS, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de inceperea noului an școlar și ataca guvernul codus de premierul Ludovic Orban, ”incompetent in chestiunea deschiderii unitaților de invațamant”.Fostul…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de redeschiderea școlilor și inceperea noului an de invațamant. „Guvernul este incompetent in chestiunea deschiderii școlilor”, spune fostul premier.

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa-si dea demisia, acuzand-o ca este responsabila de ”harababura” legata de inceperea noului an scolar.”E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa-si dea demisia, acuzand-o ca este responsabila de „harababura” legata de inceperea noului an scolar.

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Monica Anisie este responsabilul nr. 1 de harababura cu inceperea anului scolar si considera ca sefa de la Educatie ar trebui sa-si depuna mandatul. "E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…