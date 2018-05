Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala este "politizata si ia decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia", sustine fostul premier Dacian Ciolos, precizand ca i se pare oportun un referendum pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua lupta impotriva coruptiei.…

- Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook la decizia luata de Curtea Constituționala. Fostul premier subliniaza ca hotararea are un “iz de poziționare politica” și incearca modificarea rolului președintelui. Cioloș mai spune și ca hotararea tradeaza nevoia urgenta de reformare a CCR pentru ca aceasta sa…

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna, reactioneaza dur la decizia prin care Curtea Constitutionala il obliga pe presedintele Iohannis sa semneze revocarea sefei DNA."In ultima perioada am avut o serie de dovezi ca instituțiile statului sunt disfuncționale.…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a scris, miercuri, pe Facebook , citand raportul SAR, ca ”2016 a fost cel mai performant an, au intrat in țara peste 7 miliarde de euro”. ”Daca noi am fost guvernul zero atunci, comparativ, guvernele PSD/ALDE sunt cateva miliarde bune pe minus”, a scris liderul Mișcarii…

- Liderii din USR reușesc din nou sa-și dea cu stangul in dreptul. Dupa lansarea formațiunii lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna, useriștii trec printr-o noua criza interna care poate avea consecințe la viitoarele alegeri. In absența contestațiilor, Mișcarea Romania Impreuna…

- Dragoș Pislaru, fost ministru al Muncii, vine la Interviurile Libertatea LIVE, pentru a prezenta noul partid al lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Vom vorbi despre șansele noii formațiuni la urmatoarele tururi de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, dar și despre Dacian Cioloș, posibil…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…