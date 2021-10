Stiri pe aceeasi tema

- Premierul propus Dacian Cioloș a declarat marți ca nu este in intenția USR sa negocieze o majoritate cu PSD și AUR, obiectivul fiind o discuție cu colegii de coaliție. „Voi avea o prima discuție cu ei”, a anunțat Cioloș. „Sunt poziționari ale partidelor, eu vreau sa am discuții fața in fața.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate in primul rand cu cei care au dat jos Guvernul Cițu, transmite B1TV."Președintele a facut ce era de facut, a vazut ca exista o majoritate PSD-USR-AUR. Din…

- Kelemen Hunor a subliniat ca USR ar trebui sa negocieze in primul rand cu PSD și AUR, alaturi de care au dat jos guvernul Cițu. ”Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, iți dau un pumn in gura și a doua zi te cer de nevasta. E un mod de a face o apropiere destul de ciudata, nu merge. Eu nu am datele necesare…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate in primul rand cu cei care au dat jos Guvernul Cițu. „In acest moment nu pot sa va spun altceva decat ca este o propunere a președintelui și mai departe vom vedea.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate în primul rând cu cei care au dat jos Guvernul Cîțu: "Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, îți dau un pumn în gura și a doua…

- Vilceanu a subliniat ca nominalizarea lui Cioloș a fost facuta in contextul in care la votul pe moțiune a fost testata o majoritate parlamentara. In concluzie, USR trebuie sa negocieze formarea guvernului cu cei de la PSD și AUR, a mai spus acesta. ”Este o decizie și un anunț care cred eu ca vine in…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a scris un mesaj pe Facebook dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a anunțat ca fiind premier desemnat, ca „este o onoare și o mare responsabilitate”. Cioloș spune ca este gata sa iți asume guvernarea și sa inceapa negocierile cu celelalte partide.

- „Tot Partidul Național Liberal sta in spatele meu... Eu cand adun PNL, stau langa mine. Și a mai zis ca a adunat și o majoritate parlamentara. De unde? Nu stiu”, l-a ironizat Ludovic Orban pe Florin Cițu.Despre negocierile purtate pentru formarea actualei coaliții de guvernare in decembrie 2020, Ludovic…