Dacian Cioloş avertizează: Numărul de cazuri confirmate prin teste e mult mai mic decât cel real "Aceasta epidemie provocata de coronavirus ne pune la incercare umanitatea, rigoarea, responsabilitatea și modul in care ințelegem sa ne manifestam iubirea fața de cei apropiați. Modul in care nepasarea sau superficialitatea noastra poate ucide in adevaratul sens al cuvantului. Daca ii iubim pe cei din jur și vrem sa evitam sa le facem rau, avem nevoie de multa rigoare și responsabilitate in ceea ce facem noi, personal. Sa fim foarte atenți cu igiena noastra, sa ne spalam des pe maini. Pare banal, dar este esențial. Sa ne deplasam cat mai puțin, pentru a evita raspandirea virusului.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

