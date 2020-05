Dacian Cioloș, atac dur la adresa lui Ludovic Orban! Am fost șocat Intr-o sesiune transmisa live pe Facebook, Dacian Cioloș, președintele partidului PLUS, s-a declarat șocat de faptul ca am fi putut avea 3 zile de vid legislativ. Șicanele dintre PNL și PSD sunt de vina! „Am fost socat sa vad zilele astea ca, uite, putem ajunge intr-un vid legislativ, dupa incheierea starii de urgenta si ca in Parlament se negociaza chestiuni marunte, doar de dragul, mai mult, al vizibilitatii politicianiste, chiar si in caz de criza sanitara grava si de inceput de criza economica. Practic, partidele care piloteaza Parlamentul acum par mai atente, mai degraba, la cum sa obtina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

