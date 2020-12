Dacian Cioloș are planuri mari la următoarele alegeri prezidențiale: Nu exclud Intrebat la Digi24 daca ia in calcul o candidatura, Cioloș a spus: ”Nu exclud. 2024? Nu știu, sa vedem. Probabil. Daca nu va fi in 2024, nu știu cand s-ar mai putea”. Partiile din Sinaia, luate cu asalt de turiști. Masuri de urgența impuse de autoritați El a explicat ca și-a dat seama ce poate face și ce nu poate face un președinte din interacțiunea din poziția de premier. Orban ia atitudine in conflictul cu liberalii care contesta negocierile pentru guvernare „E e o poziție din care crezi ca poți face multe lucruri. Imi dau seama ce poate face și ce limite are un președinte. Proiectam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul pentru o coaliție de guvernare a fost anunțat vineri seara, dupa ce a fost negociat timp de zece ore intre liderii PNL, USRPLUS și UDMR. Partiile din Sinaia, luate cu asalt de turiști. Masuri de urgența impuse de autoritați Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare…

- Rareș Bogdan a declarat sambata seara, la o televiziune de știri, ca discuții exista in PNL, acesta fiind „un partid viu”, dar nu este vorba despre neințelegeri, scrie ziare.com. Partiile din Sinaia, luate cu asalt de turiști. Masuri de urgența impuse de autoritați Despre organizarea unui Birou…

- Autoritațile au decis sa ia o serie de masuri de urgența in Sinaia, dupa ce deschiderea partiilor de ski a adus aglomerație de nedescris. Sute de romanii au stat la coada sa urce in telescaun, fara sa respecte distanțarea impusa de pandemia de Covid.

- Partiile de sanie din Busteni si Azuga s-au deschis oficial incepand de luni, 30 noiembrie. Vremea capricioasa tine insa inchisa partia de mare altitudine din Sinaia, unde viscolul a creat necazuri instalatiei de transport pe cablu.

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza ca „in ultima luna de guvernare, Orban pustiește economia și ii saracește pe oameni” și adreseaza cinci intrebari liderilor PNL. „In ultima luna de guvernare, Orban pustieste economia si ii saraceste pe oameni. Face calcule cu cat sa majoreze TVA-ul,…

- Alegatorii din Republica Moldova sunt chemați la urne, la 1 noiembrie, pentru a-l alege pe președintele țarii. Actualul președinte Igor Dodon candideaza acum din nou, ca independent. La fel și principala sa rivala din urma cu patru ani, Maia Sandu, care va incerca sa-și ia revanșa, deși va fi greu,…

- Raed Arafat spune ca una dintre principalele conditii pentru a vota in siguranta este purtarea mastii. De asemenea, distantarea este foarte importanta. ''Purtarea mastii este una din conditii. Distantarea este extrem de importanta. Mesajul pe care il transmit prin intermediul dumneavoastra…

- Intrebat la Iasi, intr-o conferinta de presa, care este scorul pe care USR-PLUS il tinteste la votul pentru consiliul judetean la nivel national, Dacian Ciolos a spus ca nu intra in "cursa procentelor", in conditiile in care USR-PLUS nu are nicaieri primari. "Nu o sa intram in aceasta cursa a procentelor,…