Stiri pe aceeasi tema

- Președinte PNL Gorj, Dan Vilceanu, a comentat reacția lui Dacian Cioloș, liderul USR-PLUS, referitoare la eventualitatea ca Ludovic Orban sa fie numit din nou premier (o informație aparuta pe surse). Cioloș a lansat un atac impotriva lui Orban și a aratat in acest fel ca este impotriva unei…

- Dacian Ciolos, copresedinte al Aliantei USR-PLUS, a transmis un mesaj liderului PNL, Ludovic Orban, care ar vrea sa fie din nou premier, sugerand ca nu ar accepta asa ceva. "Apropo de discutiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am…

- „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.Reacția lui Cioloș vine in contextul zvonurilor potrivit carora Ludovic…

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- A inceput razboiul declarațiilor legat de postul de premier dupa alegerile parlamentare. Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca primul ministru il da partidul care caștiga alegerile, convins de victoria PNL. Marcel Ciolacu i-a și dat replica. Orban a fost intrebat, sambata, intr-o conferința…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este increzator ca alegerile parlamentare din decembrie vor fi caștigate de social-democrați. „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile.” Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu…