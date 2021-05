Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a prezentat, de Ziua Europei, viziunea formatiunii pentru Europa de maine si propunerile partidului pentru Conferinta privind Viitorul Europei. Propunerile sunt sub forma unui manifest, la care cetatenii sunt invitati sa contribuie. Totodata, USR PLUS propune…

- Uniunea Europeana a lansat duminica, la Strasbourg, de Ziua Europei, o noua conferinta menita sa contureze viitorul blocului comunitar, in cea mai noua incercare de reforma. Conferinta privind viitorul Europei urmareste ca, prin dialoguri cu cetatenii si prin intermediul unei platforme online, sa…

- O noua conferinta despre viitorul Europei este lansata duminica la Strasbourg, dupa luni de pregatiri.Presedintele francez Emmanuel Macron, care a cerut o dezbatere despre reformarea Uniunii Europene, a susținut un discurs în deschiderea evenimentului.Conferinta urmeaza sa se desfasoare…

- Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeana invita cetațenii europeni la consultari și dezbateri pe tema viitorului Europei și lanseaza, pe 9 mai 2021, Conferința privind viitorul Europei care se va desfașura pana in 2022 și va avea ca teme principale: schimbarile climatice…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ALDE, Hans van Baalen a decedat intr-un spital din Rotterdam, dupa o scurta maladie.Van Baalen era membru in Parlamentul European de 10 ani si presedinte al ALDE din 2015. In perioada 2009-2014, acesta a deținut si funcția de presedinte al Liberal International, federatia…

- Pe 19 aprilie, instituțiile majore din Uniunea Europeana vor lansa platforma digitala dedicata cetațenilor care vor sa propuna modificari ale modului in care funcționeaza UE. Acest lucru se desfașoara in cadrul amplului proiect de reforma numit Conferința pentru Viitorul Europei, potrivit unui comunicat…