- Miniștrii USR PLUS vor fi evaluați dupa Congresul care va avea loc in 2 octombrie, a anunțat, marți, co-președintele Dacian Cioloș. Acesta spune ca sunt reforme care nu au avansat așa cum și-ar fi...

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este in pericol sa cada, insa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical de la Congresul…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca în prima sâmbata a lunii octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei si a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte, relateaza Agerpres."În 2 sau 3 octombrie, în prima sâmbata…

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

- Dan Barna nu exclude o candidatura a lui Catalin Drula la șefia USR PLUS, la Congresul care va avea loc in luna septembrie. Pana in acest moment, pentru funcția de președinte al partidului și-au anunțat candidatura Dan Barna și Dacian Cioloș.

- Problemele cu DNA ale viceprim-ministrului Dan Barna, liderul USR-PLUS, sunt „exploatate” de aripa pro-Dacian Cioloș din interiorul partidului pentru a-i netezi acestuia drumul spre puterea absoluta in partid. Un prim semnal a fost dar ieri. „Ar putea fi și alți candidați la Congresul USR-PLUS„, a spus…

- ”Eu evaluez ministrii de fiecare data, dar prezint public deciziile, asa cum am facut si pana acum. Voi prezenta in coalitie si dupa aceea si romanilor. Dar ii evaluez tot timpul. Asa cum dumneavoastra, romanii, ma evaluati pe mine in fiecare zi. Nu exista un termen, o perioada de gratie sau ceva. Ma…