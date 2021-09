Dacian Cioloș amenință PNL: “Vor suporta consecințele!” Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS, a lansat, vineri, un atac dur la adresa liberalilor, inainte de ședința de Guvern in care Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. “Știu ca PNL-ului nu ii vine sa creada ca vom merge pana la capat. Ne-au subestimat și […] The post Dacian Cioloș amenința PNL: “Vor suporta consecințele!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern cu interimarul de la justiție Lucian Bode va avea loc vineri, de la ora 16, astfel ca Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. De altfel, premierul Florin Cițu a anunțat inca miercuri seara, cand l-a revocat pe ministrul…

- Nici reacția lui Dacian Cioloș, co-președinte USR PLUS, nu s-a lasat prea mult așteptata, miercuri seara, dupa anunțul premierului Florin Cițu privind remaniarea ministrului justiției Stelian Ion. “Promisiunea facuta primarilor PNL (nu cetațenilor romani, cum spune premierul) e mai importanta decat…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședinții USR PLUS boicoteaza ședința de guvern de miercuri seara, suspendata pentru ora 19, dupa scandalul privind adoptarea proiectului Anghel Saligny. The post Boicot la Palatul Victoria. USR PLUS nu se duce la ședința de Guvern de miercuri seara appeared first on…

- Deputatul PSD Laura Vicol explica adevaratele mize ale “cartofului fierbinte” din Guvern, proiectul Anghel Saligny și amenințarile penale dintre partenerii din coaliție. “Avem un premier care acuza miniștrii USR de abuz de putere pentru ca nu emit avizele destinate dragului de program pentru cumparat…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Salvarea intarzie chiar și la Guvern, obiectiv strategic in toate domeniile de activitate. Un accident de munca a avut loc, saptamana trecuta, in Palatul Victoria, cand un funcționar a cazut pe scarile interioare din corpul D al cladirii. Barbatul, care are și un handicap fizic la picior, a alunecat,…

- Comisia Europeana a trimis inapoi Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care Romania l-a depus zilele trecute. Cuprinde multe sume nejustificate, unele sunt supraestimate, lipsesc metodologiile de calcul și au fost furnizate informații neclare legate de proiecte. Acestea sunt cateva dintre…