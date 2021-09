Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos apreciaza ca singura solutie pe care o mai au liberalii pentru depasirea crizei politice ar fi sa il convinga pe Florin Citu sa demisioneze din functia de prim-ministru. "Am vazut declaratiile lui Florin Citu incercand sa se agate de putere. Realitatea este ca statea…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a scris pe pagina sa de Faceboo, dupa declarațiile facute la Parlament de premier, ca a vazut un Florin Cițu incercand sa se agațe de putere. „Realitatea este ca statea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt doua și acum se intreaba pe…

- Florin Cițu statea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt doua și acum se intreaba pe ce parte cade, afirma Dacian Cioloș, care relateaza ca a primit multe telefoane de la liberali, care i-au...

- Dacian Ciolos a reacționat intr-o postare pe Facebook, in urma declarațiilor facute vineri de premierul Florin Cițu. Acesta susține ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe…

- Nimic nu ii mai poate face pe cei din USR PLUS sa renunțe la moțiunea impotriva premierului Florin Cițu, da de ințeles Dacian Cioloș, co-președinte al partidului. „Moțiunea USR PLUS exista și merge mai departe”, afirma acesta, adaugand ca textul va ajunge la toate partidele, astfel ca „orice parlamentar…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- „Avem niste parteneri de guvernare care de multe ori parca nu s-au nascut aici. Nu i-am vazut la Ziua Drapelului National, nu i-am vazut la momente esentiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol la natiunii romane ca sa nu spun ca i-am vazut jurand pe Biblie si nu i-am vazut facand crucea. Noi suntem…