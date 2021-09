Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat miercuri ca nu isi pune problema sa fie premier, deoarece are responsabilitati in Parlamentul European, iar in cazul in care va castiga presedintia USR PLUS doreste sa se ocupe de partid. Insa el spune ca USR PLUS este dispus sa propuna un prim-ministru.

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, susține ca noul președinte al PNL, Florin Cițu, ar trebui sa desemneze un nou premier, pentru a putea fi implementat programul european de absorbție a 29,2 miliarde euro, PNRR. „Intalnirea de parafare cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos sustine ca, desi intalnirea de parafare a PNRR cu sefa Comisiei Europene este gazduita de „Florin Citu, inca premier”, meritele pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta „sunt ale tuturor celor care muncesc pentru o Romanie moderna”. Acesta a…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos sustine ca, desi intalnirea de parafare a PNRR cu sefa Comisiei Europene este gazduita de „Florin Citu, inca premier”, meritele pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta „sunt ale tuturor celor care muncesc pentru o Romanie moderna”. „Dincolo…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat vineri ca, in cazul in care va castiga alegerile pentru presedintia partidului, va renunta la conducerea grupului Renew Europe. Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat vineri ca, in cazul in care va castiga alegerile pentru presedintia partidului, va renunta la conducerea grupului Renew Europe. Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea USR PLUS: Dan…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis.

- Copresedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca formatiunea sa politica nu renunta la sustinerea alegerii primarilor in doua tururi. „Nu vom renunta la idee, chiar daca nu e in programul de guvernare ca atare. Nu vom renunta la idee, pentru ca e un obiectiv…