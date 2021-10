Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat miercuri, 13 octombrie, ca discuțiile cu premierul desemnat Dacian Ciolos și cu Kelemen Hunor, liderul UDMR, nu au ajuns la nicio concluzie. „Am acceptat intalnirea din respect pentru romani și pentru președintele Klaus Iohannis”, a transmis Cițu, in fața ziariștilor.„Mi…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…

- Miercuri ar putea avea loc o intalnire intre liderii coaliției de guvernare: Florin Cițu (PNL), Dacian Cioloș (USR și premier desemnat), Kelemen Hunor (UDMR), dar și Varujan Pambuccian (liderul minoritaților naționale). Intalnirea a fost programata in urma unei discuții pe care Cioloș a purtat-o cu…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate in primul rand cu cei care au dat jos Guvernul Cițu. „In acest moment nu pot sa va spun altceva decat ca este o propunere a președintelui și mai departe vom vedea.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate în primul rând cu cei care au dat jos Guvernul Cîțu: "Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, îți dau un pumn în gura și a doua…

- Premierul interimar a susținut primele declarații dupa ieșirea de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, afirmand ca liberalii nu au venit cu o propunere de premier cat timp nu sunt susținuți de o majoritate parlamentara. „In acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de…

- Un prim incident a avut deja loc la Congresul PNL. Se pare ca mai multe persoane din tabara lui Ludovic Orban ar fi incercat sa rupa perdelele de la cabinele de vot pentru a asigura „transparența” votului. Intrebat despre acest eveniment, Rareș Bogdan sustine ca acestea „sunt detalii minore” „Unii dintre…