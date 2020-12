Dacian Cioloș: Am finalizat coaliția de guvernare! Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat ca protocolul de coaliție este finalizat, precizand ca este foarte probabil maine președintele sa ii cheme la consultari pentru a confirma premierul. „Eu cred ca, daca maine va fi posibil, președintele ne va invita ca sa ii confirmam ceea ce e deja… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

- „Eu cred ca, daca maine va fi posibil, președintele ne va invita ca sa ii confirmam ceea ce e deja public și anume ca avem o ințelegere in aceasta coaliție de guvernare.Se mai fac ultimele ajustari. Ieri seara am discutat ultimele lucruri, ultimele detalii la nivel politic. E finalizat deja protocolul…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș spune ca protocolul de coaliție este finalizat: ”Foarte probabil maine președintele ne va chema la consultari sa confirmam coaliția, sa confirmam...

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la finalul discutiilor privind programul de guvernare al coalitiei, ca nu vor fi impartite si nici nu vor fi transformate in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa din institutiile si structurile deconcentrate. „Vreau…

- CARAS-SEVERIN – USR PLUS a intrat in negocierea cu PNL și UDMR, ținand cont de scorul obținut de fiecare formațiune politica in alegeri, spun liderii carașeni ai formatiunii politice! „Din pacate PNL nu reușește sa iasa din logica unui guvern monocolor și a ideii ca toate pozițiile importante le aparțin…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, duminica seara, dupa ce a fost anunțat rezultatul sondajului EXIT-POLL CURS-Avangarde, comandat de Antena 3, ca formațiunea sa nu intenționeaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare, in perspectiva formarii unei coaliție pentru Guvern.“Romanii…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat duminica seara, la sediul alianței, dupa inchiderea urnelor de vot din țara, ca alianța vrea sa intre la guvernare și ca nu intentioneaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare. „Multumesc celor care au iesit la vot. Multumesc tuturor…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca alianta pe care o reprezinta nu va cere niciodata posturi in administratia publica "de impartit pe sinecuri" si nici nu va accepta astfel de practici din partea vreunui partener de guvernare. "USR PLUS nu va cere niciodata posturi in administratia…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, susține ca nu exclude o colaborare la guvernare cu PNL, insa puncteaza ca programul de guvernare și obicetivele clare vor fi cele care vor influența decizia alianței pe care il conduce. Dacian Cioloș subliniaza faptul ca o colaborare cu PNL va exista doar daca…