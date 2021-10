Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a câștigat alegerile pentru președinția USR-PLUS la o diferența de 695 de voturi fața de Dan Barna, dintr-un total de 38.511 de voturi. Cele doua partide, USR și PLUS au fuzionat anul trecut, iar cei doi au condus împreuna partidul pâna…

- Rezultatul va fi validat de Congresul USR-PLUS, care se desfașoara sambata și duminica la Romexpo. Au votat 38.511 membri USR-PLUS. Dacian Cioloș a obținut 19.603 voturi, iar Dan Barna 18.908 voturi.

