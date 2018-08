Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane, iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara…

- Guvernul nu a avut puterea sa pedepseasca agentiile de recrutare cu sediul in Romania pentru trafic de persoane, desi un amendament din 2006 la Codul Penal impiedica aceste companii sa faciliteze exploatarea cetatenilor in strainatate, arata Raportul Departamentului de Stat al SUA pentru Romania privind…

- Fostul președinte, Traian Basescu i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca nu șeful statului reprezinta Romania la Consiliul Uniunii Europene, ci Executivul, iar președintele reprezinta țara noastra in Consiliul European."Romania este reprezentata la Consiliul UE de președinte. Greșit,…

- Ziarul american The New York Times a publicat duminica un amplu comentariu despre lupta impotriva coruptiei si situatia justitiei in Romania. Puternicul lider al partidului de guvernamant din Romania – condamnat pentru frauda electorala, suspectat de furtul a milioane de dolari din fondurile Uniunii…

- Guvernul condus de Dacian Ciolos a fost denumit de catre Partidul Social Democrat, agresiv, "Guvernul 0", intr-o propaganda fara sustinere. Dacian Ciolos a publicat, recent, un raport independent care arata ca, din contra, Guvernarea din...

- "Din pacate, nu mai sunt deloc surprins de capacitatea de manipulare si deturnare a agendei publice de catre liderii coalitiei de guvernare. Ce ma sperie totusi este entuziasmul aproape sinucigas cu care, intr-o cautare disperata de imagine si profit personal, acestia duc tara intr-o fundatura in…