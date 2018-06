Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca ''acest guvern trebuie sa plece'', precizand ca Romania nu poate fi condusa de o majoritate politica ''ce sta la panda pentru a-si trece legile in propriul interes'' in loc sa guverneze pentru interesul general al romanilor.…

- Fostul premier Dacian Ciolos isi anunta, duminica, participarea la proteste, afirmand ca ” riscam sa devenim tara lui Dragnea”. ”Trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”, spune Ciolos care precizeaza ca Guvernul Dancila trebuie…

- "Mi-am dorit foarte tare sa cred ca lucrurile se vor liniști. Ca manipularea, minciuna și agresivitatea vor inceta. Ca ne vom intoarce la normalitate și decența. M-am inșelat. Avem partidele lui Dragnea, televiziunile lui Dragnea și guvernul lui Dragnea. Riscam sa devenim țara lui Dragnea.…

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca Guvernul a informat deja Comisia Europeana de intenția de a face opțional Pilonul II de pensii, in contextul unei discuții despre creșterea deficitului structural. “În perioada 10-11 Aprilie au fost discuții cu reprezentanții CE despre faptul…

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a confirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. "El merge in Israel (Liviu Dragnea - n.red.) si merge…