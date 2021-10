Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a anunțat ca și-a prezentat demisia din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, pentru a se concentra pe mandatul de președinte al USR, obținut la Congresul recent al formațiunii. Dacian Cioloș a declarat, la RFI, ca și-a dat demisia de la șefia grupului…

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos spune ca nu se aștepta sa câștige primul tur al alegerilor interne din partid, în fața lui Dan Barna, iar daca va câstiga presedintia partidului îsi va depune mandatul în 2023, precizând ca va sustine un amendament la statut pentru…

- Prezent la Targu Mureș luni, 16 august, pentru a se intalni cu membri ai organizației județene USR PLUS Mureș, europarlamentarul Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS, lider al grupului politic Renew Europe din Parlamentul European și candidat la funcția de președinte al USR PLUS la alegerile care…