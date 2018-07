Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a semnat initiativa cetateneasca a USR – “Fara penali in functii publice”, spunand ca celor care au probleme penale ar trebui sa le fie rusine sa ceara voturile oamenilor si ca in tarile civilizate e de bun simt ca doar oamenii cinstiti sa fie in functii publice. “Am semnat…

- Fostul premier Dacian Ciolos a semnat luni, in Piata Univeristatii din Capitala, initiativa cetateneasca a USR „Fara penali in functii publice". Ciolos a afirmat ca „suna aproape curios sa spui intr-o tara europeana ca trebuie sa semnezi o petitie ca sa ceri oameni cinstiti in functii publice", sustinand…

- Președintele USR Dan Barna a precizat ca partidul a reușit sa adune peste 330.000 de semnaturi pentru inițiativa “Fara penali in funcții publice.” Președintele USR Dan Barna a ținut sa mulțumeasca tuturor celor care au semnat petiția “Fara penali in funcții publice”. Potrivit lui Barna, au fost adunat…

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica Fara penali in functii publice, initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica "Fara penali in functii publice", initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- USR a sustinut marti o conferinta de presa in care a proiectat imagini in care acuza ca Politia Locala si Jandarmeria impiedica strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice", care are drept scop revizuirea Constitutiei in acest sens, scrie news.ro."In…

- USR acuza abuzuri ale autoritatilor, in timpul campaniei de strangere a semnaturilor pentru initiativa de modificare a Constitutiei privind persoanele condamnate care ocupa functii publice. Presedintele USR, Dan Barna, a enumerat mai multe cazuri in care voluntarii partidului au fost amendati, perchezitionati…

- Semnaturile campaniei "Fara Penali in functii publiceldquo; vor da sansa unei Romanii curate si oneste, sustin reprezentantii USR in calitate de initiatori ai campaniei. Initiativa isi propune modificarea Constitutiei pentru a interzice accesul in functii publice persoanelor care au fost condamnate…