- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat, sambata, in cadrul ședinței Comitetului Politic al USR PLUS ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, iar partidul va lupta pana la capat pentru realizarea reformelor, potrivit News. „Suntem datori sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa ne indeplinim…

- Drumarii vor sa fie anunțați in timp real despre producerea de accidente pe șoselele din Romania, așa cum se intampla in cazul serviciilor de intervenție. Ei propun o colaborare intre CNAIR, ISU și Poliție. Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” al angajaților din cadrul Companiei Naționale de Administrare…

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Salaries in Romania’s Horeca industry have increased by up to 20% since 2019, according to more than half of the representatives of such companies participating in a recent survey, with some instances of average salaries exceeding 4,000 lei, according to an online recruitment platform released on Tuesday,…

- Televiziunea Publica s-a ales cu o amenda de 10.000 lei din partea Consiliului National al Audiovizualului, pentru anumite afirmatii ale jurnalistului Ionut Cristache, in emisiunea Romania9, despre mai multi lideri PNL si despre presedintele Klaus Iohannis. Ședința CNA a analizat emisiunile din 20 și…