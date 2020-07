Stiri pe aceeasi tema

"Terminați cu prostiile, cu certurile pe subiecte unde și medicii sunt in dificultate, nu e momentul pentru glume și conspirații. Cheloo de la Paraziții, Viorel Catarama și parlamentarii PSD care fac scandal prin șaormerii nu sunt exemple demne de urmat și nu pot da lecții despre reguli sanitare.

Romania a fost inclusa de Austria pe lista țarilor cu risc, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de Covid-19, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in carantina sau autoizolare pentru o perioada de 14 zile.

Guvernul Austriei a emis, miercuri, alerte privind calatoriile in Romania, Bulgaria si Republica Moldova, iar persoanele care vin din aceste tari vor fi obligate sa prezinte un rezultat negativ la un test Covid-19 sau vor fi plasate in carantina 14 zile.

Cheloo, unul din componenții trupei Paraziții, a explodat la adresa lui Raed Arafat. Acesta spune ca obligația de a purta masca e un asasinat adminitrativ al spiritului și anunța ca va boicota magazinele, refuzand sa mai mearga la cumparaturi.

Pandemia de COVID-19 continua sa iși faca de cap in Romania, in ultimele zile existand o tendința de creștere a numarului de cazuri.

Prim vicepresedintele PNL a intrat in dialog si cu Viorel Catarama, care se afla de douasprezece zile in izolare, dupa ce a incercat sa se auto-infecteze cu noul coronavirus. De asemenea, una dintre problemele cele mai dezbatute a fost cea a romanilor care sunt obligati sa se inghesuie in vami

Condiția este ca spațiul sa permita carantinarea individuala sau in condiții de seprare completa de restul localitarilor din același domiciliu.