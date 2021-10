Presedintele USR, Dacian Ciolos, susține ca a avut discutii “neconcludente” cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, și ca “PNL si PSD sunt datoare sa lamureasca ce isi doresc de la actuala situatie si cum vor sa iasa din aceasta criza politica”. “Orice alta solutie e o fuga de raspundere si cautioneaza greseli care nu vor putea […] The post Dacian Cioloș a anunțat “discuții neconcludente” cu Nicolae Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .