Stiri pe aceeasi tema

- Ne vom opune abuzurilor acestei alianțe toxice, spune liderul USR, Dacian Cioloș. El afirma ca USR nu va vota niciodata „un guvern capturat de pesedism”. „USR ramane, incepand de astazi, singura...

- Ne vom opune abuzurilor acestei alianțe toxice, spune liderul USR, Dacian Cioloș. El afirma ca USR nu va vota niciodata „un guvern capturat de pesedism”. „USR ramane incepand de astazi singura forța politica pro-europeana care iși dorește cu adevarat modernizarea Romaniei și care lupta impotriva clientelismului…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat ca USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD, dupa ce liberalii au decis sa inceapa negocierile pentru formarea Guvernului alaturi de PSD si UDMR. Potrivit liderului de partid, singura solutie pentru USR este sa se opuna, desi, spune el, oamenii au insistat…

- USR nu va vota un guvern din care fac parte social – democrații și se va opune „abuzurilor acestei toxice” PNL – PSD, a transmis marți Dacian Cioloș, președintele USR, in cadrul unei conferințe de presa. „USR nu va vota niciodata un guvern capturat de PSD-ism, asta ii va costa scump pe romani. S-a ajuns…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a anuntat, dupa decizia conducerii PNL de a incepe negocierile cu PSD, pentru formarea unui nou Guvern de coaliție, ca Uniunea Salvati Romania trece in opozitie. “Din acest moment, pentru USR incepe o noua etapa. Trecem acum in opoziție la vechile partide și in lupta…

- Uniunea Salvați Romania va merge in opoziție daca Partidul Național Liberal va forma o majoritate parlamentara cu PSD, a declarat Dacian Cioloș, marți seara, la B1 TV , in contextul in care liberalii au anunțat oficial ca vor discuta și cu social-democrații pentru formarea unui Guvern. „Este un moment…

- Vicepresedintele Dan Barna a declarat ca USR va fi partid de opozitie, precizand ca liderul liberal, Florin Citu, i-a spus lui Dacian Ciolos ca PNL va merge in Parlament cu un guvern minoritar, pentru ca are sprijinul PSD.

- Dacian Ciolos le-a prezentat liberalilor oferta lui. Fostul premier are propria solutie prin care actuala coalitie mai poate fi salvata. Ramane de vazut daca si PNL va accepta asa ceva. Ce plan are Ciolos? Vrea un premier USR-PLUS, iar liberalii sa ia șefii Senatului și Camerei Deputaților. Pleaca USR-PLUS…