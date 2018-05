Fostul premier, Dacian Cioloș, a scris, miercuri, pe Facebook , citand raportul SAR, ca ”2016 a fost cel mai performant an, au intrat in țara peste 7 miliarde de euro”. ”Daca noi am fost guvernul zero atunci, comparativ, guvernele PSD/ALDE sunt cateva miliarde bune pe minus”, a scris liderul Mișcarii Romania Impreuna.