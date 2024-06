Dacia vs. Ford: Evoluția producției auto în România în aprilie și mai 2024 In luna aprilie 2024, au fost produse in Romania un numar de 50.814 autoturisme, o creștere de +50% fața de luna aprilie 2023, respectiv 33.879 unitați. Dintre acestea 27.594 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 23.220 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. In luna mai […] The post Dacia vs. Ford: Evoluția producției auto in Romania in aprilie și mai 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2024, au fost produse in Romania 50.814autoturisme, o creștere de +50% fața de luna aprilie 2023, respectiv 33.879 unitați. Dintre acestea, 27.594 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 23.220 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. In luna mai 2024,…

- Un comunicat facut public de Grup Renault Romania arata ca ,,de la 1 august, Alexandru Oprescu este noul director al uzinei și il va inlocui pe Philippe Nottez, care a condus cu succes echipele și activitațile uzinei, din 1 septembrie 2013. Philippe Nottez devine director al uzinei Renault STA Ruitz…

- ​Uzina HORSE Romania de la Mioveni va incepe producția motorului HR12, de 1,2 litri, care va echipa noul Duster, a anunțat compania. Renault anunța in 2022 o scindare, pentru a deveni mai eficienta, iar HORSE este una dintre companiile ce au rezultat din scindare. O parte dintre activitațile de la Dacia…

- Un om de afaceri din Craiova are un plan amabițios și anume, construirea unui zgarie-nor. Proiectul incepe se prinda contur, cel putin la nivelul autorizatiilor. Investitorul a obtinut in urma cu doua zile certificatul de urbanism pentru construirea unui hotel cu 27 de etaje, sera si o parcare subterana…

- ACAROM a facut anunțul. Productia nationala de automobile a crescut, in primele trei luni ale acestui an, cu 7,1%, pana la 152.912 de unitati, comparativ cu acelasi interval din 2023, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania ( ACAROM ). Raportul ACAROM cu privire…

- In luna martie 2024, au fost produse in Romania 53.696 autoturisme, o scadere de -3.12% fața de luna martie 2023, respectiv 55.428 unitați. Dintre acestea 28.602 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 25.094 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Pe primele trei…

- In prima luna a primaverii au fost produse in Romania 53.696 de mașini, potrivit celor mai noi date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Asta inseamna o scadere de 3.12% a producției auto naționale fața de martie 2023, atunci cand au fost produse 55.428 de mașini. Dintre…

- Pregatirea in bazele din Romania a militarilor NATO reprezinta, pentru ei, nu numai o ocazie de imbunatațire a tacticilor și procedurilor de lupta. Așa cum ne-au marturisit, este și un bun prilej de a descoperi Romania, cu tot ce are ea mai bun. Capitanul Jon Ferreira, comandantul unei companii portugheze…