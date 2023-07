Stiri pe aceeasi tema

- Mașina electrica Dacia Spring, lansata in 2021, va primi la anul intaiul sau facelift și datele arata ca va fi unul semnificativ. Peste 120.000 de mașini Spring produse in China s-au vandut in mai puțin de doi ani, iar modelul are jumatate din piața mașinilor electrice noi, De la lansare Spring s-a…

- Piața mașinilor electrice din Europa este in continuare condusa de catre Tesla, cu Model Y. Pentru a patra luna la rand, modelul electric al marcii americane a fost cel mai bine vandut model in segmentul sau, cu 10.553 de unitați vandute pe Batranul Continent in luna aprilie. Model Y este urmat in acest…

- Deși marea majoritate a locurilor destinate incarcarii automobilelor electrice sunt gratuite, chiar și daca sunt in parcari, Primaria Tulcea pare sa nu țina cont de acest fapt. Da amenzi celor care iși țin mașina la incarcat daca nu platesc și parcarea. O situație mai mult decat absurda, avand in vedere…

- Departe de noi exista una dintre cele mai vechi monarhii ale Europei, i țara cu istorie și tradiții bogate, o țara neunivoca și in multe privințe neințeleasa chiar și pe continentul european. Se numește Marea Britanie, lumea negurii și a umezelii, lumea marilor filozofi și scriitori, poeți și pictori,…

- Ford a dezvaluit cum va arata prima mașina electrica produsa in Romania. 500 de milioane de euro investește compania Ford pentru fabricarea vehiculului la Craiova. In tandem cu Dacia Spring, prima la vanzari in Romania, noul Ford electric romanesc va umfla puternic PIB-ul național, afirma economiștii.…

- Dacia Spring este printre cele mai populare mașini electrice din Romania datorita prețului mic de achiziție. Mulți dintre cei care au cumparat-o se declara mulțumiți de economiile pe care le-au facut.

- Prețurile mașinilor electrice variaza intre 22.000 de euro și 50.000 euro, in funcție de autonomie, cele hybrid fiind cu 30-40% mai mici decat cel al mașinilor electrice, potrivit unei analize.

- Producatorul german de automobile Volkswagen va investi aproximativ 1 miliard de dolari in China pentru dezvoltarea masinilor electrice si va lansa un vehicul destinat segmentului superior al pietei, transmite CNBC, citat de news.ro.Compania a anuntat saptamana aceasta, la Salonul auto de la Shanghai,…