Dacia va prezenta noul Logan MCV cu 7 locuri la IAA Mobility 2021 din Munchen Dacia a anunțat ca va avea in premiera o noua mașina de familie cu 7 locuri la IAA Mobility din 2021 din Munchen, cu o prezentare digitala vineri, 3 septembrie. Acest model, inca fara nume, va fi noul Logan MCV spionat acum cateva saptamani in timpul testarii. Va avea o cabina cu trei randuri care vizeaza versatilitatea, urmand in același timp filozofia de mașina de buget Dacia. Noul model se va baza pe platforma CMF-B, imparțind suporturile, interiorul și mai multe panouri ale caroseriei cu Sandero, Sandero Stepway și Logan. Gama de motoare ale Logan MCV va include unul cu aspirare naturala de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

