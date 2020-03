Dacia va lansa marți primul său model de mașină electrică: 'r-EV-oluția Dacia începe mâine' Dacia va lansa marți primul sau model de mașina electrica, compania postand in acest sens un mesaj pe contul de Facebook, care anunța „r-EV-oluția Dacia incepe maine”, anunța MEDIAFAX. Compania anunța in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila mașina de oraș 100% electrica de pe piața, pe 3 martie. Citește și: Dana Budeanu arunca bomba: Cine e ministrul PSD care ar urma sa fie luat de DNA, dupa Sorina Pintea Prezentarea urma sa aiba loc in cadrul Salonului auto de la Geneva, care a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

