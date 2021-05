Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault SA a raportat joi o scadere de 1,1% a veniturilor, pana la 10 miliarde de euro, in primul trimestru, chiar daca numarul total de vehicule vandute la nivel global a crescut cu 1,1% pana la 665.038 de unitati in primele trei luni ale acestui an, a informat proprietarul Dacia…

- Alejandro Mesonero-Romanos a fost prezentat oficial ca director de design al marcii Dacia in luna ianuarie, odata cu planul Renaulution al CEO-ului Luca de Meo. El fusese racolat de la SEAT de Luca de Meo, care i-a fost șef și in Spania, insa acum designerul a ales sa paraseasca grupul Renault. Dacia…

- Pentru prima data de cand Gru­pul Renault a preluat marca Dacia, sub conducerea lui Luca de Meo, brandul va avea propriul consiliu de administratie, alaturi de Lada, in conditiile in care sinergiile dintre cele doua marci vor creste in urmatorii ani, scrie Ziarul Financiar. Decizia a fost…

- Dacia pregatește lansarea unui nou model, care va inlocui vechiul MCV, este gata de lansarea faceliftului Duster, chiar in acest an, dar ia in calcul și sa grabeasca lansarea primului SUV compact al marcii, Bigster. Noul director al Dacia, Mihai Bordeanu, a prezentat toate noutațile și schimbarile prin…

- Numele Puma a revenit in portofoliul Ford dupa o pauza de 18 ani și i-a fost atribuit unui SUV de clasa B. Acesta este disponibil doar in Europa, Australia și Noua Zeelanda. Americanii il asambleaza la uzina din Craiova și este un adevarat hit, reușind sa depașeasca pentru prima data la vanzari (ianuarie…

- Dacia pregatește un model nou ce va fi lansat intr-un an sau doi. Noul model ar putea fi Dacia Logan MCV 2023, mai ales ca a renunțat la producția de Logan MCV și Lodgy. Dar, la prezentarea programului strategic Renaulution, a fost prezentat SUV-ul Bigster de aproximativ 4,6 metri lungime și care va…