Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Spring: primele 1.000 de unitați au fost deja livrate in Romania. La mai puțin de o luna de la inceputul livrarilor, Dacia Spring a ajuns deja la primii 1.000 de clienți din Romania. Aproape o treime din vehiculele livrate au ajuns in posesia unor clienți din București si din județul Ilfov. Volume…

- Cu aproape 19.000 de cazuri de COVID confirmate in ultimele 24 de ore, Romania inregistreaza astazi, 19 octombrie, cel mai mare numar de infectari de la inceputul pandemiei . Dintre acestea 2.190 au fost inregistrate in București. Dupa Capitala, cele mai multe cazuri de infectare din ultimele 24 de…

- Romania a inregistrat astazi, 16 octombrie, 15.239 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 3.128 au fost confirmate in Capitala, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri din București de la debutul pandemiei. In acest moment, toate județele țarii se afla in scenariul roșu, adica au rate de incidența…

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…

- Peste 72% dintre infectarile cu coronavirus si 91, 6% dintre decesele COVID, inregistrate saptamana trecuta in Romania, au fost la persoane nevaccinate – a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Din totalul cazurilor, cele mai multe s-au inregistrat in: Bucuresti si in judetele Ilfov, Timis,…

- OFICIAL| 8% din romanii care au MURIT de coronavirus erau vaccinați impotriva virusului 8% din romanii care au MURIT de coronavirus erau vaccinați impotriva virusului Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 29 septembrie 2021, Raportul saptamanal…

- Aproape 39% din infectarile cu coronavirus din ultima saptamana au fost inregistrate in București și județele: Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, se arata in raportul transmis de INSP, miercuri. Totodata cele mai multe cazuri cu noul coronavirus au fost confirmate in proporție de 75% la persoanele nevaccinate.…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…