- Dacia Sandero continua sa fie un jucator major pe piața europeana a autoturismelor noi. Hatchback-ul produs la Mioveni a devenit oficial cea mai vanduta mașina din Europa, depașind Tesla Model Y.

- Cu cifre peste ale unor marci de renume, precum Volkswagen Golf și Renault Clio, Dacia Sandero devine cea mai vanduta mașina noua din Europa, potrivit evz.ro. Citește și Eveniment editorial / Profesorul Marin Radulescu a publicat o carte despre comunicare Statistica realizata la nivel european arata…

- Dacia Sandero este cea mai populara mașina din Europa. Nu o spunem noi ci o demonstreaza cifrele de vanzari. In ultimii 7 ani, Sandero a fost cea mai vanduta mașina pe piața de retail. Acum, insa, este cea mai comercializata mașina noua de pe Batranul Continent, indiferent de categoria in care se regasește.…

- Fratele mai mare al lui Duster urmeaza sa fie dezvaluit la finalul acestui an, iar o serie de randari ne ofera o idee despre cum ar putea arata noul SUV de la Dacia. Dacia continua sa inregistreze o creștere semnificativa in Europa, avand succes in țarile vestice cu modele precum Sandero și Duster,…

- Constructorul american de mașini electrice se poate lauda cu cea mai bine vanduta mașina la nivel mondial. Mai exact, este vorba despre Tesla Model Y, cea mai vanduta mașina nu doar in Europa, dar și la nivel mondial, potrivit noilor date furnizate de JATO Dynamics. Modelul electric al marcii deținute…

- Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas Schmit, au vizitat Uzina Dacia din Mioveni, județul Argeș. In cadrul vizitei, cei doi oficiali s-au intalnit cu Jean Andre Barbosa, vicepreședinte pentru afaceri…

- Dominic Marcu este decis sa bata toate recordurile in acest an in automobilismul romanesc. Pilotul a devenit in aprilie primul pilot al unei mașini electrice care s-a impus in clasamentul general al unei etape de viteza in coasta din Campionatul Național. Bolidul cu care Dominic va concura de la cursa…