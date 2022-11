Dacia Spring s-a scumpit din nou. Cât a ajuns să coste autoturismul electric și cu cât se vindea la lansare Dacia Spring s-a scumpit din nou. Cat a ajuns sa coste autoturismul electric și cu cat se vindea la lansare Dacia a scumpit din nou modelul sau electric produs in China, Dacia Spring, al carui preț a ajuns la 22.100 de euro in luna octombrie, de la 21.800 de euro anterior. Mașina costa acum cu peste 2.000 de euro mai mult decat atunci cand a fost lansata, potrivit Agerpres. Spring a fost lansat pentru rezervari […] Citește Dacia Spring s-a scumpit din nou. Cat a ajuns sa coste autoturismul electric și cu cat se vindea la lansare in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

