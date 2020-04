Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a luat "toate masurile sanitare de protecție in vigoare", astfel ca producatorul va "relua progresiv activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni." Incepand cu data de 21 aprilie, activitațile de producție ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat.…

- Uzinele Dacia de la Mioveni reiau producția progresiv pe baza de voluntariat, la o luna dupa ce a trimis toți angajații in șomaj tehnic Producția pe plaforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand cu data de 21 aprilie, la aproap o luna de cand compania și-a trimis toți angajații…

- Productia de masini in uzinele Dacia de la Mioveni va fi reluata la inceputul lunii mai. Dupa Pasti, se reia activitatea in Uzina Mecanica si Sasiuri. Joi, sindicalistii din uzinele Dacia de la Mioveni...

- Productia de masini in uzinele Dacia de la Mioveni va fi reluata la inceputul lunii mai. Dupa Pasti, se reia activitatea in Uzina Mecanica si Sasiuri.Joi, sindicalistii din uzinele Dacia de la Mioveni si reprezentantii patronatului au semnat un acord privind reluarea activitatii in fabrica,…

- Dacia a anunțat când se va relua producția la uzinele de la Mioveni, iar acest lucru se va întâmpla în doua etape: 21 aprilie și 4 mai, dar în condiții de siguranța și de distanțare sociala, cu echipe restrânse. Producția fusese oprita în mai la Mioveni. Recent…

- Producatorii auto din intreaga lume se pregatesc sa reporneasca activitatea in fabrici, din China pana in Statele Unite ale Americii, dar intoduc masuri de siguranța pentru muncitori. Masurile de siguranta

- Renault Romania pune la dispozitia spitalelor 100 de autovehicule Dacia și Renault, pentru a sustine lupta impotriva COVID-19 Groupe Renault Romania a anuntat, vineri, ca pune la dispozitia spitalelor din Romania 100 de autovehicule, pentru a sustine lupta impotriva pandemiei COVID-19. Potrivit unui…

- Un purtator de cuvant al Fiat Chrysler, Michael Palese, a spus ca fabrica companiei din Guangzhou, aflata la sute de kilometri sud de Wuhan, unde se afla epicentrul epidemiei de coronavirus, a reluat productia in aceasta saptamana. O a doua fabrica de asamblare a companiei din China "va relua operatiunile…