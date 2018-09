Stiri pe aceeasi tema

- Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depasit acest prag in jurul orei 15,40 GMT, cand pretul actiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street. Compania publica PetroChina a depasit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari in 2007, la listarea pe bursa, dar a coborat…

- Comisia Europeana intenționeaza sa oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube și Twitter sa identifice și sa elimine propaganda terorista și violența extremista, neconformarea fiind urmata de amenzi, informeaza Financial Times. Comisia Europeana va abandona abordarea voluntara…

- Grupul francez Renault va retrage circa 10 milioane euro, sub forma de dividende, de la Renault Commercial Roumanie, reprezentand mare parte din profitul inregistrat anul trecut, anunta Profit.ro. Compania are o marja a profitului ...

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede exceptarea de la aplicarea legislației privind guvernanța corporativa a companiilor la care statul redevine acționar majoritar dupa ce a fost minoritar. Practic, potrivit actului normativ, intr-o astfel de situație,…

- Airbus Helicopters a anuntat luni ca a semnat cu Ministerul ucrainean de Interne un contract pentru achizitia a 55 de elicoptere civile pentru operatiuni de cautare si salvare (SAR), servicii publice, si servicii de urgenta medicale (EMS), ca urmare a acordului semnat intre Franta si Ucraina in 8…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa, informeaza Reuters.…

- Producatorul francez de ciment Lafarge a fost pus joi sub acuzare, in calitate de persoana juridica, pentru "complicitate la crime impotriva umanitatii", pe fondul suspiciunilor ca a subventionat, indirect, grupurile armate din Siria pentru a mentine deschisa o fabrica de ciment de acolo,…

- Compania suedeza a anuntat joi ca profitul inainte de taxe a scazut cu 22% in perioada decembrie 2017 - mai 2018, la 6,01 miliarde de coroane suedeze (670 milioane de dolari), sub estimarile analistilor. 'Asa cum am indicat anterior, a fost un semestru dificil. Am intrat in semestrul doi avand prea…