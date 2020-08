Dacia repornește motoarele: După o lună de revizie, oamenii s-au reîntors la muncă La Uzinele Dacia de la Mioveni a fost reluat lucrul, dupa ce, timp de o luna, intreaga platforma industriala s-a aflat in revizie, iar salariații in concediu de odihna. Reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica Argeș au inspectat platforma și au constatat ca angajații se pot intoarce in secții, transmite romania-actualitati.ro ”S-a inceput lucrul din plin in toate departamentele. Am luat noi masuri in ceea ce priveste coronavirusul in sensul ca se vor face minim 20 de testari pe zi pentru a identifica pe cei care sunt infectați. Important este ca am inceput lucrul si productia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

