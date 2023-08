Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat, marti dimineata, respingerea unui atac asupra unei nave comerciale pe Marea Neagra, atribuind agresiunea Ucrainei, care insa sustine ca nu a comis niciun atac. Ministerul rus al Apararii a transmis ca a respins, marti, un atac cu rachete asupra unui vas comercial, informeaza…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Ucraina stabileste o ruta temporara de transport maritim, care trece prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a mentine transporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renuntat la acordul care permitea exporturile ucrainene printr-un coridor maritim sigur sustinut de ONU, a anuntat Kievul…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Partidul Sor (prorus), al oligarhului fugar Ilan Sor, a organizat duminica o noua actiune de protest antiguvernamental la Chisinau, politia anuntand retinerea a circa 27 de persoane pentru comportament suspect, relateaza Deschide.md.Persoanele retinute au fost escortate la sedii ale politiei pentru…