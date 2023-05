Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie 2023 s-au nascut 1431 copii in Regiunea Centru, mai puțini cu 452 fata de luna precedenta, respectiv mai puțini cu 75 comparativ cu luna februarie 2022. In perioada ianuarie – februarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 3314 copii cu 22 mai putini fata de aceeasi perioada a anului precedent.…

- Intrarea in insolventa a companiei Euroins, care afecteaza milioane de soferi, provoaca statul sa revina la o idee mai veche – sa intre pe piata asigurarilor auto prin CEC Bank, la care este actionar majoritar. In prezent, statul este activ pe piața asigurarilor printr-o alta companie, dar fara sa acopere…

- In perioada ianuarie-februarie 2023, pe raza județului Dambovița au fost inregistrate 81 de accidente de circulație, 81,48% dintre acestea fiind accidente rutiere ușoare. Este de subliniat faptul ca, atat accidentele de circulație grave, cat și cele ușoare inregistreaza o scadere, comparativ cu anul…

- Aplicarile pentru locuri de munca remote au inregistrat cel mai ridicat nivel din anul 2020 si pana in prezent, desi numarul de posturi oferit pentru acest tip de munca a scazut pentru prima oara in ultimii trei ani, reiese dintr-o analiza publicata, miercuri, de catre reprezentantii unei platforme…

- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…

- Un numar de 108.672 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 6 - 12 februarie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Cel mai recent raport Canalys pentru trimestrul al patrulea din 2022, perioada octombrie-decembrie, arata o scadere majora fața de aceeași perioada din 2021. Diferența este de 17 procente și este cel mai slab trimestru din ultimii zece ani de pe piața de telefoane mobile. Scaderea in vanzari se vede…

- ”In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese (1.843 barbati si 1.517 femei) mai multe decat in luna noiembrie 2022.…