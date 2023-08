Stiri pe aceeasi tema

- Dacia va continua sa-și extinda gama prin introducerea noii C-Neo in urmatorii trei ani. Aceasta abordare ilustreaza dorința tot mai mare a marcii Dacia de a caștiga o oarecare independența fața de Renault.

- Producatorii auto occidentali, printre care și Renault, sunt ingrijorati de „invazia” de automobile electrice ieftine chineze in Europa, astfel ca joi producatorul francez Renault a anuntat ca vrea sa isi reduca costurile de productie pentru vehiculele sale electrice cu 40%, transmit Reuters și Agerpres.

- Porsche are un plan de a-și electrifica treptat gama de mașini, astfel incat vehiculele electrice sa reprezinte 80% din vanzari pana in 2030 și va pastra modelul emblematic 911 singurul cu motor cu combustie interna. Porsche, care nu a conturat anterior planuri de a avea in cele din urma un singur model…

- Constructorii auto occidentali sunt ingrijorati de ''invazia'' de automobile electrice ieftine chineze in Europa, astfel ca joi producatorul francez Renault a anuntat ca vrea sa isi reduca costurile de productie pentru vehiculele sale electrice cu 40%, transmite Reuters.

- Producatorul auto japonez a stabilit joi conditiile unui contract de revizuire a parteneriatului cu Renault si a convenit cu partenerul sau francez asupra sumei care va fi investita in unitatea de vehicule electrice Ampere, a scris Yomiuri. Un purtator de cuvant al Nissan a declarat ca discutiile despre…

- Koenigsegg Gemera este cel mai puternic model produs vreodata de catre constructorul suedez de mașini exotice. Modelul, prezentat in 2020, urmeaza sa fie produs in serie incepand din 2024. La momentul prezentarii din urma cu 3 ani, Gemera venea echipat cu un motor de 2.0 litri cu 3 cilindri, cuplat…

- Francezii de la Alpine tocmai și-au prezentat strategia pentru urmatorii ani. Cel mai important obiectiv este, fara indoiala, lansarea a 7 modele cu zero emisii pana in 2030. Ele pot fi deja "vazute" in imaginea teaser alaturata. Anul viitor, Alpine va lansa A290, o versiune sportiva a lui Renault 5…

- Primaria Alba Iulia se pregatește pentru achiziția a inca 21 de autobuze electrice, 6 microbuze nepoluante și stații de incarcare Primaria Alba Iulia se pregatește pentru achiziția a inca 21 de autobuze electrice, 6 microbuze nepoluante, 27 de stații de incarcare lente și 7 stații de incarcare. O parte…